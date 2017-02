Irán rechaza nueva presión de EEUU y pide "respeto mutuo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó en repetidas ocasiones el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 entre Irán, Washington y otras cinco potencias mundiales por el que Teherán accedió a reducir su programa de enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero no dijo cuáles eran sus planes al respecto.

Su gobierno señaló que Irán estaba "sobre aviso" por una prueba reciente de un misil balístico e impuso nuevas sanciones a más de una docena de empresas e individuos.

"Irán no responde bien a las amenazas", señaló el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, un encuentro anual de diplomáticos y funcionarios de defensa. "Nosotros no respondemos bien a la coacción. Nosotros no respondemos bien a las sanciones, pero respondemos muy bien al respeto mutuo. Respondemos muy bien a los acuerdos para alcanzar escenarios mutuamente aceptables".

"Irán es indiferente a las amenazas", agregó.

"Todo el mundo nos puso a prueba durante muchos años — se nos impusieron todas las amenazas y coacciones", señaló Zarif, que ridiculizó "el concepto de sanciones incapacitantes". Según dijo, esto llevó a Irán a adquirir miles de centrifugadoras más, empleadas para enriquecer uranio.

Irán siempre ha defendido que no tiene interés en las armas nucleares. Preguntado por el tiempo que tardarían en construir una si lo decidieran, Zarif respondió: "No vamos a producir armas nucleares, punto. Por lo tanto, Irán tardaría una eternidad en producir armas nucleares".