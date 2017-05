Irak: Paramilitares tratan de tomar pueblo clave

Al-Nouri dijo a The Associated Press el lunes que muchas de las villas de alrededor ya han sido tomados por el EI. Agregó que una vez que Baaj caiga, la pelea con el EI avanzará a la frontera con Siria. No dio más detalles.

La fuerza paramilitar conocida como Hashed al-Shaabi en árabe, respaldada por Irán, ha operado mayormente desde octubre en el desierto al oeste de Mosul, tratando de interrumpir el abastecimiento del EI.