Irak: bombardeo mata a más de 100 milicianos cerca de Siria

El comunicado no detalló cuándo se produjeron los bombardeos y no había funcionarios disponibles para dar más detalles. No fue posible verificar el ataque en un primer momento.

Los ataques aéreos de la aviación iraquí y la coalición internacional liderada por Estados Unidos han sido vitales en la operación iniciada en octubre para arrebatar Mosul al grupo EI. Las autoridades iraquíes declararon en enero "totalmente liberada" la mitad oriental de la ciudad. Los combates para recapturar el lado occidental siguen en marcha.