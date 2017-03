Investigan denuncia de agresión sexual contra Michael Irvin

Una portavoz de la policía dijo que no había más detalles disponibles. Irvin no ha sido acusado de nada. Un abogado de Irvin no contestó inmediatamente a un mensaje que se le envió en busca de comentarios.

Irvin, de 51 años, jugó con la Universidad de Miami y los Cowboys de Dallas. El wide receiver Ingresó al Salón de la Fama en el 2007 y ha trabajado como comentarista en la NFL Network.

En el 2011, Irvin llegó a un acuerdo extrajudicial con una mujer que lo acusó de abuso sexual.