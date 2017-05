Investigan al yerno del Presidente Donald Trump

Durante la sesión del G7, la primera ministra británica, Theresa May, había pedido que los otros países trabajaran junto a Gran Bretaña en una serie de medidas para facilitar que los combatientes extranjeros fuesen detenidos y llevados a juicio. Sin embrago, en otros temas, los líderes del G7 no lograron llegar a un acuerdo. Tras reunirse a puerta cerrada durante casi cinco horas, el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, anuncio que "una cuestión permanece en suspenso: los Acuerdos de París sobre el clima". Según explicó, Estados Unidos impidió hoy que se adoptase una postura común, y no tomará una decisión hasta dentro de unas semanas.

Según dijo la canciller alemana Angela Merker, había sido un debate "polémico" con el presidente Trump, quien fue instado por todos a respaldar los Acuerdos de París. Merkel también dijo que pensaba que "no era apropiado" que la administración estadounidense atacara a un país de la Unión Europea, después de que Trump calificara a Alemania de "muy mala" por el hecho de tener un superávit comercial.

Mientras tanto en Washington, aumenta la polémica por la investigación especial a Jared Kushne,r asesor de Donald Trump y esposo de su hija, Ivanka Trump.

A través de su abogado, Keshner informo que está dispuesto a cooperar con los investigadores que examinan los vínculos entre la campaña electoral de Trump y el gobierno ruso.

Kushner, que anteriormente ya había sido relacionado con la investigación sobre Rusia, ya se había ofrecido a declarar semanas atrás ante el Congreso por sus encuentros en Diciembre con el embajador ruso Serguei Kislyak y con el banquero ruso Serguei Gorkov, cuando Trump aun era el presidente electo.