Íntimo y desgarrador “Dear Evan Hansen” triunfa en los Tony

Platt, en su discurso de aceptación, se dirigió a los jóvenes que puedan estar sufriendo el tipo de ansiedad social que enfrenta su personaje, el estudiante del último año de secundaria Evan Hansen.

"A todos los jóvenes viendo en casa, no pierdan tiempo tratando de ser alguien más", dijo, "porque las cosas que los hacen raros son las cosas que los hacen poderosos".

Otro discurso memorable fue el de la veterana Bette Midler, ganadora del Tony a la mejor actriz en un musical por su elogiado trabajo en "Hello, Dolly!". Midler subió al escenario en un traje de lentejuelas y dejó en claro que no bajaría hasta que estuviera lista. Cuando la orquesta comenzó a sonar para recortar su discurso, no solo habló sobre la música, sino que dijo alegremente: "¡Corten esa mier...!".

Su discurso le proporcionó al anfitrión Kevin Spacey — quien cantó, bailó, hizo imitaciones y en general estuvo dispuesto a lo que fuera — su mejor línea de la noche. Al aparecer como su personaje de "House of Cards" Frank Underwood, dijo que mejor se iba "antes que Bette Midler le agradezca a alguien más".

En la competitive categoría de drama, "Oslo", una obra de tres horas de J. T. Rogers sobre los acuerdos de paz en el Medio Oriente en 1993, superó a puestas que incluyeron "A Doll's House, Part 2" de Lucas Hnath, la ganadora del Pulitzer "Sweat", de Lynn Nottage, e "Indecent" de Paula Vogel. (En un nuevo giro, los cuatro dramaturgos presentaron personalmente su trabajo).

Nota del editor: el lenguaje en la cita del quinto párrafo puede resultar ofensivo para algunos lectores.

El reportero de AP Mark Kennedy contribuyó a este despacho.

En Internet: http://www.tonyawards.com