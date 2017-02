Inmigrantes de Miami inician ayuno suplicando protección

"Tengo miedo de que me quiten a mis padres", expresó Juan Carlos Carabantes —un inmigrante de 22 años que llegó ilegalmente desde México cuando tenía cuatro años— poco antes de comenzar el ayuno. "Le pido al alcalde que nos entienda a los inmigrantes, que tenemos miedo. Estamos aterrorizados, que tenga compasión y nos proteja", dijo el joven, cuyos dos padres viven en el país sin autorización.

Con el ayuno, los inmigrantes esperan que el alcalde Carlos Giménez y los legisladores locales reconsideren la decisión de apoyar los decretos de inmigración del presidente Donald Trump y colaborar con las autoridades nacionales. La medida comenzó tras un fin de semana en el que fueron detenidos cientos de inmigrantes en diferentes ciudades de Estados Unidos.

A finales de enero, Giménez ordenó que las cárceles locales cumplan con la solicitud del gobierno nacional de notificarle cada vez que detengan a un inmigrante con un pedido de captura o que aparezca en una lista suministrada por Washington, una decisión que coloca a Miami en el polo opuesto de las llamadas ciudades santuario, como Nueva York, Los Ángeles y Boston.

El ayuno de los inmigrantes se extenderá hasta el viernes, cuando los legisladores locales se reunirán para analizar la orden de Giménez, dijo Jeanette Smith, directora del grupo South Florida Interfaith Worker Justice, quien anunció la medida de los inmigrantes en la Iglesia Episcopal Saint Stephen*s del vecindario de Coconut Grove. "Están haciendo un ayuno contra una injusticia, con la esperanza de que haya cambios", expresó Smith.

Pero el portavoz del alcalde, Mike Hernández reiteró a la The Associated Press que Giménez "no va a poner en riesgo cientos de millones de dólares de fondos federales por declarar a Miami-Dade una comunidad santuario".

La política del condado "es cooperar con el gobierno federal en temas de inmigración", dijo Hernández.

Entre los inmigrantes que ayunan hay cristianos, judíos y musulmanes de diferentes nacionalidades. Durante el día estarán frente al edificio que alberga la alcaldía y en la noche descansarán en una iglesia episcopal de la vecina ciudad de Coral Gables.

Smith dijo que siete de los inmigrantes ayunarán de continuo y otros cuatro tomarán turnos rotativos.

El ayuno consiste en tomar sólo líquidos, explicó Carabantes, quien al igual que tres de sus hermanos está protegido por una orden ejecutiva firmada por el expresidente Barack Obama, que suspendió temporalmente las deportaciones de jóvenes que llegaron al país de manera ilegal cuando eran niños.

En sus primeras dos semanas en el poder, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que reactivan un programa de identificación y arresto de inmigrantes que viven ilegalmente en el país, aceleran la deportación de extranjeros, mandan a construir un muro en la frontera con México y bloquean fondos federales para ciudades que no colaboran con las autoridades nacionales de inmigración.

Giménez, un republicano que no votó por Trump, hizo su anuncio un día después que el presidente dijera que quitaría fondos federales a las ciudades que no colaboren en temas de inmigración. El alcalde aclaró, sin embargo, que la policía de Miami no asumirá tareas de agentes de inmigración ni preguntará a la gente su estatus migratorio.

Roxana Araujo, una uruguaya que llegó a Miami hace 14 años y permanece de manera ilegal, dijo que se unió al ayuno porque es la primera vez que siente miedo.

"Todos los días me levanto con miedo de ser separada de mi hijo", expresó la mujer, que junto al resto de los inmigrantes en ayuno agarraba un dibujo inmenso de policías arrestando a una mujer que cargaba a un bebé en sus brazos. La ilustración, decía en inglés: "Respeto" y "Dignidad".