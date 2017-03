Industria láctea denuncia las "leches falsas"

Los productores de lácteos piden que se desenmascare a las bebidas de soja, almendras y arroz que se venden como "leches" y están empañando la imagen de la leche verdadera. Pero representantes de los productos a base de plantas, el Good Food Institute, contraatacaron esta semana pidiendo a la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, según sus siglas en inglés) que autorice el uso de palabras como "leche" y "salchicha" siempre y cuando se deje bien en claro qué contienen.

Es un nuevo capítulo en la batalla sobre lo que constituye una comida auténtica.

Las "wyngz" de pollo congelado de DiGiorno fueron mencionadas en el programa del comediante Stephen Colbert. Un producto untable que no tiene huevo causó las iras de los productores de huevos al llevar el nombre de "mayo". Ya por 1880 la margarina fue considerada una "mantequilla falsa" por un legislador de Wisconsin.

En Estados Unidos se describen claramente las características de una serie de productos y esas descripciones son las que causan a veces conflictos.

VACA, NUECES, HABICHUELAS

Si bien la leche de soja y la leche de almendras son términos de uso común, la FDA dice que la leche es algo que se obtiene "ordeñando una o más vacas saludables". Amparada en esa definición, la industria láctea quiere que las bebidas de almendra y soja dejen de llamarse leche.

"Los mamíferos producen leche, las plantas no", sostuvo Jim Mulhern, presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche.

La federación dice que viene presionando a la FDA para que haga cumplir esa definición desde al menos el año 2000 y que el hecho de que no se haga nada ha alentado la proliferación de imitaciones que se hacen pasar por productos lácteos.

La Asociación de Alimentos a base de Plantas aduce que las categorías alimenticias de la FDA fueron creadas para evitar que las compañías ofreciesen productos con ingredientes baratos y que las leyes a base de plantas no intentan hacer eso.

El director ejecutivo de la Asociación Michele Simone dijo que esas firmas cobran cada vez más caros sus productos y que la gente de todos modos los compra.

La FDA, por su parte, aduce que interviene "según las prioridades de salud pública y los recursos de la agencia".

SIN HUEVO

La Asociación de Salsas y Condimentos demostró su poder durante un conflicto en torno a la mayonesa en el 2014.

La organización se quejó reiteradamente ante la FDA por lun producto untable sin huevo que se llama Just Mayo, señalando que las descripciones del gobierno dicen que la mayonesa debe tener huevos.

Al final del cuentas, la compañía productora llegó a un acuerdo con la FDA por el cual mantendrá el nombre, pero haciendo algunos cambios en las etiquetas para aclarar que no contiene huevos.

PUJA EN TORNO AL YOGUR

Una proteína láctea fue lo que generó una demanda sobre el yogur griego de Yoplait.

La proteína no figuraba en la lista de componentes del yogur de la FDA. Y se aducía que la empresa General Mills usaba ese ingrediente para hacer más denso el yogur, en lugar de colarlo como se debe hacer.

"No solo no era yogur griego, sino que directamente no era yogur", afirmó Ben Gudmunson, abogado de Minnesota que radicó una demanda.

El caso fue desestimado por un juez que dijo que era algo que debía ser resuelto por la FDA. Gudmundson afirmó que se puso en contacto con la agencia, pero no pasó nada.

General Mills, que produce el Yoplait griego, dice que ha hecho algunos cambios y que ya no usa la proteína.

La presencia de un concentrado de la proteína láctea en el queso Kraft Singles generó también revuelo porque el ingrediente no figura en la descripción de "quesos procesados pasteurizados". Kraft optó por presentarlo como un "queso preparado pasteurizado".

WYNGZ, NO WINGS (ALAS)

"Wyngz" (un juego de palabras con "wing", que quiere decir ala) recibió mucha publicidad poco después de que DiGiorno lanzase comidas congeladas con pizza y pedazos de pollo deshuesado en el 2011.

"The Colbert Show" dijo que esa forma de escribirlo era para burlar el hecho de que el producto no está hecho con carne de alas. Mencionó que una página del portal del Departamento de Agricultura decía que el extraño deletreo podía ser usado para describir un producto "con la forma de un ala o para aperitivos" que no están hechos enteramente de carne de ala.

"No se permiten otros errores de escritura", indicaba el portal.

La historia de esa declaración es un misterio. Nestle, propietaria de DiGiorno, dijo que quería usar la palabra "ala" para su pollo deshuesado, dado que se supone que la gente debe darse cuenta de que "alas deshuesadas" no son lo mismo que una ala entera, con huesos. Pero el Departamento de Agricultura propuso que se usase "wyngz".

El Departamento aseguró que la empresa había pedido usar ese nombre para describir el producto. No dio más detalles.

"MANTEQUILLA FALSA"

Las leches de soja y de almendra no son los únicos productos que causaron las iras de la industria láctea. En 1886 esa industria apoyó la idea de fijar un impuesto a la margarina, que describía como "mantequilla falsa". En 1902 esa ley fue modificada y aumentó el impuesto a la margarina con colorantes que la hacían ver como mantequilla, según Ai Hisano, historiador comercial de Harvard Business School.

Algunos estados llegaron a prohibir la venta de margarina teñida, cuando por naturaleza es blanca.

Para resolver la prohibición, Hisao dijo que los productores de margarina empezaron a ofrecer una solución amarilla en cápsula que permite a la gente teñirla ella misma.

La identidad de los alimentos sigue siendo un tema conflictivo.

Grupos como la federación de productos lácteos dicen que las normas federales garantizan que la gente recibe lo que espera de productos identificados como "leche". Los defensores de los derechos de los animales, que apoyan las alternativas derivadas de plantas, se preguntan si las definiciones siguen siendo relevantes. Matt Penzer, abogado de la Humane Society, dijo que algunos patrones están obsoletos, pero son usados por los productores establecidos para ahuyentar la competencia y la innovación.

___

Candice Choi está en www.twitter.com/candicechoi