Indian: Federer avanza a semis por retiro de Kyrgios

Kyrgios, quien eliminó a Novak Djokovic en la ronda anterior, anunció en su cuenta de Twitter que no podrá enfrentar a Federer en los cuartos de final tras "pasar una noche en vela".

"En este momento creemos que es una intoxicación por comida, y espero que no sea nada más", escribió el australiano. "Tras una noche en vela enfermo estoy exhausto, y para jugar y tener posibilidades ante un gran campeón como Roger tengo que estar en mi mejor condición".

"No me tomé esta decisión a la ligera, estos son los partidos que uno entrena para jugar, pero no estoy en condiciones de salir a la cancha", agregó.

Federer despachó en poco más de una hora a Rafael Nadal en su último partido, y ahora enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Kei Nishikori y Jack Sock.