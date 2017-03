Iguodala, multado con 10.000 dólares por declaraciones

La sanción fue anunciada por la liga poco después de que Iguodala habló con la prensa e hizo referencia a las declaraciones con tintes raciales que hizo el viernes por la noche.

Iguodala reconoció que había colocado a su club en una situación incómoda cuando dijo "hago lo que diga el amo", tras averiguar que no jugaría la noche siguiente en San Antonio junto con Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson.

El jugador aseguró que tiene una buena relación con Steve Kerr, el entrenador de Golden State. Negó que se estuviera refiriendo a Kerr como "el amo", un término que tendría connotaciones relacionadas con la esclavitud. En varias ocasiones, utilizó también un término inapropiado inglés sobre la raza negra.

"Éste fue probablemente un momento equivocado para expresarme, pero todos tenemos nuestras opiniones y sentimientos... esto puso a mi equipo y al cuerpo técnico en cierta situación", indicó Iguodala, el Jugador Más Valioso de la final de la NBA en 2015. "Tengo una gran relación con Steve Kerr, y él lo sabe. Él habló con ustedes sobre esto... Ni siquiera tenemos que hablar sobre esto, porque él sabe que en ninguna forma estaba hablando de él".

Pero después de la práctica del lunes, Iguodala y Kerr sostuvieron una larga conversación en la cancha. Fue posible apreciar que ambos reían por momentos. Iguodala charló también con el gerente general de los Warriors, Bob Myers.

"Primero que nada, él no estaba hablando de mí, que quede registro de eso", comentó Kerr. "Él y yo hemos hablado, y eso quedará en privado. De ningún modo me sentí ofendido en lo más mínimo. Como mencioné la otra noche, él tiene un sentido del humor algo extraño. Lo único que diré es que hay ciertas cosas humorísticas que uno debe decir en el ámbito sagrado de los vestuarios y otras que no deben decirse a la prensa. Ésta era una de esas cosas, y él lo sabe".

Iguodala jugó al golf el domingo, durante su día de descanso. Reconoció que ello pudo haber ofendido a algunos, en una jornada en que supuestamente debió reposar.

"Vivimos ahora en un mundo donde nuestro equipo está debajo de los reflectores. Hay un microscopio encima de nosotros, los jugadores, y cualquier movimiento puede ofender a alguien", indicó. "Así que uno no puede vivir la vida tratando de no ofender a nadie. No se puede vivir así... En el año en que ganamos el campeonato, creo que el golf fue nuestro aliado".