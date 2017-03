Iglesia: Trabajar en muro de Trump es traicionar a la patria

El editorial fue titulado "Traición a la patria" y enfatizó que "lo que más sorprende es la tibieza de las autoridades económicas del gobierno mexicano, las cuales no han mostrado firmeza contra estos empresarios".

En una reunión con compañías acereras en México la semana pasada, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que "no vamos a ponerles leyes que generen restricciones", pero advirtió que los mexicanos juzgarán y basarán sus futuras decisiones de compra con base en la lealtad a "la identidad nacional".

"Creo que por el prestigio que ustedes representan sería sin duda alineado a sus propios intereses no participar en la construcción de muro", subrayó. "No habrá una ley con una sanción, pero los mexicanos y el consumo futuro de los mexicanos será el que logre valorar qué marcas son leales a la identidad nacional y cuáles no".

No está claro qué compañías mexicanas han expresado interés en participar en la construcción del muro.

La arquidiócesis dijo que empresas mexicanas han manifestado interés en suministrar cemento, pintura, iluminación y otros materiales.

"Cualquier empresa con intenciones de inversión en el muro del fanático Trump sería inmoral, pero sobre todo, sus accionistas y dueños deberían ser considerados como traidores a la patria", agregó el editorial.