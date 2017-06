Huelga del transporte en Italia provoca caos en el tráfico

Los sindicatos italianos suelen realizar huelgas los viernes de verano para provocar indignación y agravar los ya de por sí embotellamientos graves. Los grandes sindicatos se opusieron a la medida declarada por organizaciones menores, señalando que perjudicaba los esfuerzos de Alitalia por encontrar un comprador.

El ex primer ministro Matteo Renzi comentó el viernes en Facebook que el derecho de huelga no debe oponerse al derecho de las ciudades a no estar paralizadas.