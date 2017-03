Hombre de Michigan publica su obituario en vida

Bob Eleveld, de 80 años, anunció esta semana que realizará el sábado "una celebración de vida" a puertas abiertas en lugar de un funeral. Eleveld publicó además un obituario el 12 de marzo con rango de fecha "3/Agosto/1936 - Todavía No", reportó el periódico Grand Rapids Press (http://bit.ly/2nh2RrT ).

"Sí, esto es poco convencional, y sí, algunas personas piensan que es un poco extraño", comentó Kerry Eleveld, hija de Eleveld. Pero agregó que tener una fiesta de fin de la vida encaja perfectamente con la personalidad de su padre.

"Mucho antes de que tuviera cáncer, siempre decía, 'ni me hagan un funeral. Hagan una fiesta''', dijo su hija. "Ésta se aprecia como la manera perfecta de honrar a mi padre, porque es la forma en que quiere hacerlo. Parece que encaja perfectamente".

Bob Eleveld es un abogado de Grand Rapids que también ha estado involucrado en la política como presidente local del Partido Republicano, candidato a representante estatal y como miembro de la Comisión de la ciudad de East Grand Rapids. Comenzó en mayo de 2015 un tratamiento para una forma inusual de leucemia, pero ahora lo abandonó.

"!Hel-'LO'! Éste es Bob Eleveld", inicia su obituario. "Mientras escribo este aviso sigo con ustedes, aunque mis médicos me han informado que este estatus cambiará en el futuro cercano. He decidido, sin embargo, abstenerme del proceso normal de otros de celebrar mi vida después de que muera y, en lugar de ello, me gustaría celebrar sus vidas conmigo".

Kerry Eleveld dijo que los planes de celebración de su padre suscitan preguntas sobre la manera como la gente encara la muerte.

"Realmente pienso que existe mucha más reflexión ahora nacionalmente sobre lo que significa el fin de la vida, sobre la manera en que deberíamos abordarla, y qué es significativo y qué no lo es", señaló. "Y sobre si existe una mejor manera de hacerlo de como lo hemos estado haciendo".