Hombre ataca casino en Manila; se sospecha acto de robo

El ataque ocasionó que cientos de personas salieran huyendo de noche a la calle y originó una atribución inmediata de acto de terrorismo por parte un operario afiliado al grupo Estado Islámico, según monitores estadounidenses de terrorismo.

Pero tres horas después de los hechos registrados en el complejo cercano al aeropuerto internacional de Manila, la policía señaló que no había descubierto vínculos a terrorismo e insinuó que el motivo del ataque pudo haber sido un robo.

"Él hubiera disparado contra toda la gente que estaba apostando ahí" si se hubiera tratado de terrorismo, dijo el jefe de la policía nacional, el general Ronald dela Rosa; "pero no hirió a nadie".

"No entren en pánico. Éste no es un caso para alarmarse; sólo estamos alertas. ... No podemos atribuir esto a terrorismo sin una evidencia concreta", agregó.

El guardia de seguridad recibió un disparo en la cintura y alrededor de 75 personas más sufrieron heridas mayormente leves, como contusiones, cuando corrieron en estampida para salir del lugar, dijo el agente de la policía Jeffrey Francisco.

La policía señaló que no había indicios de que alguien hubiera sido tomado como rehén por el atacante solitario, quien seguía prófugo.

La violencia se desató mientras militantes musulmanes alineados al grupo Estado Islámico mantienen a raya tropas filipinas en la ciudad sureña de Marawi desde hace 10 días.

El enfrentamiento ha generado temores de que los islamistas puedan atacar en otro lugar para desviar la atención de los miles de soldados que tratan de resolver la situación.