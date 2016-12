Hijo de Trump dejará de recaudar dinero para su fundación

Eric Trump informó el miércoles que le duele dejar de solicitar donativos para su organización, la cual, según él, ha recaudado más de 15 millones de dólares para niños enfermos de cáncer terminal.

"Pelear contra el cáncer infantil es una causa que ha sido central para mi vida desde que tenía 21 años", dijo Eric Trump a The Associated Press. "Es un día extremadamente triste cuando hacer lo correcto no es lo correcto. Dicho esto, llamar la atención por esta causa será una misión de toda la vida para mí".

Los Trump han estado bajo el escrutinio en días recientes por las organizaciones de caridad que ofrecen acceso a la próxima familia presidencial, incluido al mandatario electo.

La fundación de Eric Trump canceló un plan de recaudación de dinero para un hospital infantil a través de la subasta en línea de ir a tomar un café con su hermana Ivanka Trump, quien de alguna forma está sopesando integrarse al personal de la Casa Blanca. Además, Eric y Donald Trump Jr. desistieron de participar en la inauguración de un evento de caridad para grupos conservadores.

Consejeros en ética que trabajaron con los presidentes Barack Obama y George W. Bush elogiaron a la familia Trump por hacer cambios rápidos para no dar la apariencia de estar vendiendo acceso al presidente, pero advirtieron que la familia debe poner líneas claras entre sus negocios y grupos caritativos y el gobierno que están a punto de encabezar.

Eric Trump, el hijo menor de los dos hijos adultos que tiene el presidente electo, ha recaudado suficiente dinero en la última década para financiar una unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude en Memphis, Tennessee, el cual provee atención médica gratuita a niños.

La decisión de Eric Trump fue reportada primero el miércoles por The New York Times.

La periodista de The Associated Press Julie Bykowicz colaboró desde Washington.

Lemire está en Twitter como: http://twitter.com/@JonLemire