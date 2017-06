Hijo mayor de Trump defiende a su padre con más de 80 tuits

Trump hijo desató sus críticas con la misma intensidad que lo convirtieron en un colaborador de campaña efectivo y a la vez controversial, lo que podría ser indicio de sus propias ambiciones políticas.

Donald Trump hijo publicó el jueves más de 80 tuits para defender a su padre y arremeter contra a Comey.

La andanada por Twitter de Trump hijo fue más que sorprendente en contraste con su padre, que puso fin a su ayuno en Twitter el viernes en la mañana con un mensaje en el que acusó a Comey de mentir bajo juramento.

Trump hijo declinó hacer declaraciones el viernes sobre sus tuits y ese proceder suscitó varias preguntas, entre ellas si actuó a solicitud de la Casa Blanca, que delegó toda reacción sobre Comey al Comité Nacional Republicano y el abogado personal del presidente.

Ya antes Trump hijo mostró su gran disposición a salir al ataque a nombre de su padre.

Durante el proceso electoral del año pasado, Donald Trump hijo recorrió Estados Unidos y concedió cientos de entrevistas a Fox News así como a diversos medios conservadores locales.

Criticó a la “pilla Hillary”, el apodo despectivo de Trump Padre contra la oponente de éste, Hillary Clinton, y pronunció un discurso ante la Convención Nacional Republicana que tuvo buena recepción.

Ese momento suscitó conjeturas sobre el futuro político de ese vástago del mandatario.

Sin embargo, aunque Trump hijo declaró hace poco a The Associated Press que no buscará el cargo de gobernador de Nueva York como se ha rumorado, dejó abierta la posibilidad de alguna postulación más adelante.

“Quizá algún día”, dijo entonces Trump hijo. “No es algo que esté haciendo ahora. Pero nunca se sabe, es algo fascinante”.

___

Lemire está en http://twitter.com/@JonLemire