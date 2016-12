Higuaín se reencuentra con el gol antes de duelo con la Roma

El delantero de la Juventus anotó un doblete el domingo en el triunfo 3-1 sobre Torino, después de haber marcado apenas un gol en sus ocho partidos anteriores. Justo a tiempo para el duelo del sábado entre el líder de la Serie A y la Roma, su escolta inmediato.

"No me hacía falta anotar", afirmó el ariete argentino. "Era un problema para otros, pero no para mí. Siempre estuve relajado y tranquilo".

Higuaín ha tenido altibajos desde que llegó a la Juve por 90 millones de euros (100 millones de dólares), un récord para el fútbol italiano. El "Pipita" venía de fijar una marca para la Serie A con 36 goles la temporada pasada con Napoli.

Los goles de Higuaín llegaron justo cuando la Juve recuperó a otra de sus figuras, el también atacante argentino Paulo Dybala. Cinco de los ocho partidos previos a la lesión de Dybala fueron decididos por goles de los argentinos.

Dybala entró cuando restaban 20 minutos del derbi contra Torino, y el marcador estaba empatado 1-1, y su ingreso cambió el panorama.

En el otro lado de la cancha, el artillero de la Roma Edin Dzeko no ha tenido dificultades para remecer las redes esta temporada. El bosnio suma 12 goles en la Serie A, cuatro más de los que anotó en 31 partidos la campaña pasada, y tres más que Higuaín.

"Ambos son buenos jugadores", analizó el volante de la Roma, Diego Perotti. "No se instalan en el área esperando por el balón. Se van al medio, retroceden y recuperan la pelota. Saben dar pases de gol. Son dos futbolistas completes, entre los mejores del mundo".

Dzeko también recibió elogios de parte del hombre encargado de frenarlo el sábado, el portero Gianluigi Buffon.

"Ahora mismo Dzeko es su jugador más peligroso", indicó Buffon. "Se acopló fácilmente al sistema de (el técnico de la Roma Luciano) Spalletti, y evidentemente lo entiende a la perfección, a juzgar por sus resultados".

"Probablemente sólo necesitaba algo de tiempo. La carrera de Dzeko habla por sí sola".

Buffon también aplaudió al capitán de la Roma, Francesco Totti. El mediocampista de 40 años, y Buffon, que cumplirá 39 el próximo mes, fueron compañeros muchas veces con la selección de Italia, con la que ganaron el Mundial de 2006.

"No se puede menospreciar a Francesco. Tiene la misma calidad que cuando empezó a jugar, de hecho, creo que ahora es mejor en ciertos sentidos", dijo Buffon. "Es una leyenda de su equipo y de toda la ciudad de Roma".