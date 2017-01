"Hidden Figures" mantiene la cima de cines de EEUU y Canadá

"Hidden Figures", que trata sobre unos matemáticos de raza negra durante la carrera espacial de la década de 1960, recaudó 20,5 millones de dólares en las salas de cines de Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana alargado por el feriado de Martin Luther King Jr., de acuerdo con cálculos del domingo.

Los estudios Fox esperan que el filme, estelarizado por Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monae, recaude 25,3 millones cuando se sume la taquilla del lunes, aumentando su recaudación total cumulativa a unos 60 millones.

El fin de semana destacó más por lo que no gustó que por los éxitos. Tanto el thriller de mafiosos "Live by Night", de Affleck, como el épico largometraje cristiano "Silence", de Scorsese, estrenaron el pie izquierdo. "Live by Night", de Warner Bros., adaptación de la novela de Dennis Lehane, ganó solo 5,4 millones en 2.471 cines. "Silence", de Paramount, de la novela de Susaku Endo sobre sacerdotes jesuitas del siglo 17 en Japón, logró apenas 1,9 millones en 747 salas.

Ambos eran proyectos de alto perfil y sus realizadores hicieron uso de sus influencias para concretarlos.

"Live by Night" fue la segunda película de Affleck, que sigue a su opera prima "Argo", que en 2013 ganó el Oscar a mejor película. Escrita, dirigida y estelarizada por Affleck, costó 90 millones para hacerla, aunque el costo después de rebajas e incentivos impositivos fue de 65 millones. Pero críticos afirman que "Live by Night" es un paso atrás para Affleck, quien pasó gran parte de su campaña publicitaria eludiendo preguntas sobre sus planes para dirigir una cinta de Batman, en la que sería el protagonista, para Warner Bros.

El estudio, que el domingo rehusó comentar al respecto, calcula que "Live by Night" recaudará 6,7 millones en los cuatro días del fin de semana.

La personificación de la pasión por un proyecto, "Silence", que Scorsese contempló por casi tres décadas, representa la culminación de las investigaciones del director a la naturaleza de la fe. Si bien la cinta protagonizada por Andrew Garfield y Liam Neeson fue muy respetada por algunos críticos, no pudo destacar en la temporada de premios de Hollywood.

"Ha recibido buenas reseñas y es el proyecto apasionado de Marty, así que estamos muy orgullosos de ello, y vamos a seguir mostrándolo al público", dijo Kyle Davies, jefe de distribución nacional de Paramount.

"Silence", que nunca fue concebido como un estreno comercial en especial, tuvo un costo de unos 50 millones. El estudio espera que recaude 2,3 millones en este fin de semana.

Estas son las ventas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore. Si estuvieron disponibles, las últimas cifras internacionales también están incluidas. Las cifras finales del fin de semana de cuatro días en Estados Unidos serán divulgadas el martes.

1. "Hidden Figures", 20,5 millones.

2. "La La Land", 14,5 millones (17,8 millones internacional).

3. "Sing", 13,8 millones (13,2 millones internacional).

4. "Rogue One: A Star Wars Story", 13,8 millones (21,9 millones internacional).

5. "The Bye Bye Man", 13,4 millones (1,3 millones internacional).

6. "Patriots Day", 12 millones (1,3 millones internacional).

7. "Monster Trucks", 10,5 millones (4 millones internacional).

8. "Sleepless", 8,5 millones.

9. "Underworld: Blood Wars", 5,8 millones (1,4 millones internacional).

10. "Passengers", 5,6 millones (32,5 millones internacional).

___

Siga a Jake Coyle en http://twitter.com/jakecoyleAP