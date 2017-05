Hermetismo rodea a próximos miembros del gobierno en Francia

Las conjeturas rodean a media docena de nombres, algunos bastantes conocidos y otros no tanto. Sin embargo, que el círculo interno del presidente electo no haya filtrado la identidad de alguno deja entrever que Macron no ha decidido nada o que sus principales colaboradores son particularmente leales y disciplinados.

Un momento crucial en la campaña de Macron fue indicativo también de que el mandatario, de 39 años, sabe implantar el hermetismo entre sus colaboradores cuando es necesario.

En una reunión con miembros de su equipo de campaña el 22 de febrero, Macron les dijo que estaba por recibir el apoyo de Francois Bayrou, quien fue candidato presidencial centrista en tres ocasiones. El apoyo de Bayrou dio impulso a la campaña de Macron.

Macron ordenó a su equipo entonces que no comentara nada hasta que Bayrou hiciera el anuncio aquella tarde.

“No digan nada por Twitter o SMS a nadie, ¿correcto, chicos?”, dijo Macron, quien recorría el recinto con su mirada y apuntaba con su índice derecho, una escena grabada en un documental en vivo trasmitido esta semana por el canal televisivo TF1.

Richard Ferrand, una figura prominente en el equipo de colaboradores de Macron, se cuenta entre quienes dicen desconocer quién será el primer ministro.

Como secretario general del partido República en Marcha del presidente electo, Ferrand trabaja para garantizar la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de junio a fin de que Macron pueda gobernar con eficacia.

“Francamente lo desconozco”, dijo Ferrand el viernes a la televisión BFM. “Y eso es bueno porque si lo supiera tendría que mentirles”.