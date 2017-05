Hassan Ruhani ha acercado a Irán con Occidente

Como parte del séquito del fundador de la República Islámica, Rujolá Jomeini, Ruhani se opuso al reinado del sha de Irán, tuvo puestos delicados relacionados con la defensa durante la larga guerra del país con Irak en la década de 1980 y supuestamente formó parte en un comité que buscaba a los opositores del gobierno iraní en el extranjero a fin de asesinarlos.

Aunque Ruhani ha dado muestras de la apertura de Irán al mundo, sigue formando parte de su pequeña estructura de poder, dirigida por clérigos. Sin embargo, aunque no promete cambios generalizados, ha criticado cada vez más a los políticos intransigentes, demostrando habilidad para equilibrar las fuerzas en competencia dentro de Irán.

"Dije que es bueno que funcionen las centrifugadoras, pero asimismo es importante que el país funcione también y que giren los engranajes de la industria", dijo Ruhani durante su primera campaña presidencial en 2013.

Nacido el 12 de noviembre de 1948, Ruhani creció en Sorkheh, un pueblo de la provincia de Semnan, en el norte de Irán. Su padre, que mantuvo a la familia chií con las utilidades que generaba su pequeña tienda de especias, fue uno de los primeros de su pueblo en realizar el hajj, una peregrinación religiosa a lugares sagrados en Arabia Saudí, que todos los musulmanes sanos deben hacer al menos una vez en su vida.

Ruhani se integró a un seminario y pronto cayó bajo la influencia de Jomeini. A los 16 años, se convirtió en un portavoz del clérigo exiliado. Posteriormente, Ruhani estudió Derecho en la Universidad de Teherán y durante un tiempo vivió en Londres antes de regresar a Irán, bajo el dominio de la Revolución Islámica de Jomeini.

Ruhani ocupó pronto varios cargos en el nuevo gobierno islámico. Fue legislador, reorganizó el ejército y supervisó la emisora ??estatal de Irán, un altavoz valioso para Jomeini.

Después de que Irak comenzó la guerra con Irán, Ruhani ocupó varias posiciones de defensa. Luego ingresó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional y reportaba directamente al líder supremo Ali Jamenei. También se desempeñó como asesor de seguridad nacional para el entonces presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, cuya actitud pragmática hacia el mundo emularía Ruhani más tarde.

Durante este tiempo, grupos de los derechos humanos alegan que Ruhani fue miembro de un comité extraconstitucional que planificó el asesinato de opositores y exiliados en el extranjero. Ruhani no ha respondido a esos señalamientos.

En septiembre de 2013, Ruhani y Barack Obama hablaron por teléfono, el intercambio de más alto nivel entre los dos países desde la ocupación de la embajada de Estados Unidos en 1979 y la crisis de rehenes en Teherán. Para 2015, las potencias mundiales alcanzaron un acuerdo con Irán.

Hablando ese año más tarde en Naciones Unidas, Ruhani dijo que consideraba el acuerdo "no como el objetivo final, sino como un acontecimiento que puede y debe ser la base de logros futuros".

"Digo a todas las naciones y gobiernos: No olvidaremos el pasado, pero no queremos vivir en el pasado", dijo Ruhani. "No olvidaremos la guerra y las sanciones, pero miramos hacia la paz y el desarrollo".

