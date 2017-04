Harrison Ford libre de sanciones por incidente con avión

"La FAA realizó una investigación completa sobre el asunto, incluyendo una entrevista con el señor Ford, y determinó que no se requería una acción administrativa o judicial", escribió Hofer.

Ford aterrizó por error en una pista de carretaje del aeropuerto John Wayne en el condado de Orange el 13 de febrero, tras volar por encima de un avión de American Airlines que estaba esperando a despegar.

"Yo soy el idiota que aterrizó en la pista de carretaje", le dijo Ford a un controlador aéreo poco después del aterrizaje. Las grabaciones de las conversaciones de Ford con los controladores aéreos fueron divulgadas el viernes por la FAA y videos previamente presentados por el aeropuerto mostraban el avión Aviat Husky del actor desde la parte trasera mientras descendía hacia la pista donde el Boeing 737 de American Airlines avanzaba lentamente.

Ford dijo a un controlador de tráfico aéreo tras el incidente que se "distrajo con el avión" y también mencionó una "gran turbulencia" de otro avión que iba aterrizando.

La FAA confirmó que había concluido su investigación sobre el incidente, pero la agencia dijo que no hace comentarios sobre pilotos de manera individual.

Ford cooperó con los investigadores, ha tenido su licencia de piloto por más de 20 años y cuenta con más de 5.000 horas de vuelo, en todo este tiempo nunca ha sido sancionado por la FAA, dijo Hofer.

Ford colecciona aviones antiguos y ha tenido varios sustos, así como un accidente serio en marzo de 2015, cuando resultó herido en un avión de la época de la Segunda Guerra Mundial después de que chocó en un campo de Golf de Los Angeles pues le falló un motor.

Alan Diehl, un consultor de seguridad en la aviación que alguna vez trabajó para la FAA, dijo en un correo electrónico a The Associated Press que es posible que "Los inspectores sintieran que este era un error comprensible y concluyeron que no se necesitaban más acciones administrativas o sanciones".

Diehl también dijo que asumir rápidamente la responsabilidad por el error, como lo hizo Ford, es visto favorablemente.

"Su honestidad y su historial de apoyo a la seguridad en la aviación pudo ser un factor en la decisión para darle una oportunidad".

___

