Hallan restos de estadounidense asesinado en Ecuador

"Nos encontramos con capas de concreto. El cuerpo de un hombre estaba a dos metros de profundidad", dijo el fiscal Santiago Rivadeneira, quien informó que dos habitantes de la casa fueron detenidos.

Añadió que la víctima "es pudiente, tiene algunas propiedades en algunas partes del Ecuador y por ese motivo, por el dinero, se han confabulado unas tres o cuatro personas que están como sospechosas".

The Associated Press llamó a la embajada estadounidense para conocer alguna información del fallecido pero no obtuvo información.

El estadounidense residía en el conocido balneario de Salinas, 350 kilómetros al suroeste de la capital, de donde había salido en octubre.