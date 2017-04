Hackean app de New York Post; envían texto "Heil presidente"

El diario neoyorquino explicó: "Nuestro sistema de notificación de alertas fue intervenido esta tarde. Estamos trabajando para resolver el problema".

Los mensajes parecían dirigidos a atacar a Trump. Un mensaje decía: "Abre tu corazón a aquellos a los que no entiendes y escucha a todos a los que temes y desprecias".

Incluso las alertas incluyeron letras de la canción de Nirvana "Come As You Are": "Take your time, hurry up, the choice is yours, but don't be late..." (Tómate tu tiempo o date prisa, la elección es tuya, pero no llegues tarde...").

El Post es propiedad del magnate de los medios Rupert Murdoch, quien es amigo de Trump.