Guatemala: denuncian a jueces por anular fallo por genocidio

Según los denunciantes los exjueces habrían cometido el delito de prevaricato, al haber emitido una resolución fuera de ley al anular la sentencia emitida el 10 de mayo de 2013 por un tribunal que condenó a Ríos Montt por la muerte de 1,771 indígenas ixiles durante su periodo de gobierno (1982-1983) a manos de soldados que estaban bajo su jerarquía.

Según la denuncia, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) habrían anulado la sentencia en base a “tergiversaciones y hechos falsos” argumentando que no se había seguido el debido proceso en el caso.

“Esta querella y denuncias evidencian que a pesar de los esfuerzos realizados para impartir justicia, nuestro sistema de justicia es aún frágil y permisible al litigio malicioso impulsado por abogados con el fin de retrasar los procesos y perpetuar la impunidad”, explicó el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que representa a las víctimas y quienes interpusieron la querella.

El exmagistrado Molina Barreto dijo a The Associated Press que no conoce la querella presentada pero que le “parece un absurdo que se presentara una acción penal por una resolución válidamente tomada por una institución que está hecha para eso”, y agregó que considera que se pretende litigar un asunto por medio de denuncias penales y revivir una sentencia ya dictada.

Tras la anulación de la sentencia, la CC también ordenó un nuevo juicio a Ríos Montt, pero debido a que su salud está deteriorada y a que su avanzada edad (tiene 90 años) presuntamente no le permite enfrentar un juicio convencional, un tribunal ordenó que se realice un juicio especial por el caso, que aún está pendiente de realizarse. En éste, Ríos Montt sería representado por sus abogados y no sería condenado a prisión sino sólo a medidas de seguridad.