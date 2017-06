Guatemala: asesino de periodista recibe 23 años de cárcel

Hilda Pineda, jefa de la Unidad Fiscal de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público, dijo a The Associated Press que la investigación continúa para establecer la identidad de los autores intelectuales del crimen. Además, explicó que el ahora sentenciado se negó a declarar en las audiencias y brindar información sobre otros implicados.

En un caso reciente, el 31 de mayo pasado, Byron Eduardo Felipe Morales fue enviado a prisión para cumplir una pena de 40 años por el asesinato del periodista Víctor Hugo Valdez Cardona, quien fue atacado a tiros cuando caminaba en compañía de su nieto el 7 de junio de 2016 en el departamento de Chiquimula.

Desde la creación de la Unidad Fiscal de Delitos Contra Periodistas en 2003 se investiga el asesinato de 11 reporteros. Hilda Pineda detalló a la AP que desde ese año han recibido un aproximado de 200 denuncias y que en 2017 se contabilizan 20 denuncias de periodistas que han recibido amenazas.

A decir del Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, es lamentable que el Estado de Guatemala no implemente el programa de protección de periodistas. Agregó que con la sentencia se está enviando el mensaje de que los casos no quedaran en la impunidad. “La tarea que hacen los periodistas tiene enormes riesgos, en especial aquellos comunicadores que viven en la provincia. Es lamentable que el gobierno no implemente ese programa. No hay excusa”, dijo el funcionario a la AP.