“Guardianes” la más taquillera del fin de semana

La apuesta de Marvel por este primer fin de semana fue positiva. Tras la primera entrega de 2014, la segunda cinta tiene buenas críticas, con una calificación 82% “fresca” en Rotten Tomatoes, y buena recepción entre el público, con una calificación de A en CinemaScore. "Guardianes of the Galaxia Vol. 2" tuvo el segundo mejor estreno del año. Sólo “La Bella y la Bestia” ha tenido un mejor estreno con 174,8 millones.

A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:

1. "Guardians of the Galaxy Vol. 2", 146,5 millones de dólares

2. "The Fate of the Furious", 8,5 millones

3. "The Boss Baby", 5,9 millones

4. "How To Be A Latin Lover", 5,1 millones

5. "Beauty And The Beast", 5 millones

6. "The Circle", 3,9 millones

7. "Baahubali: The Conclusion", 3,3 millones

8. "Gifted", 2 millones

9. "Smurfs: The Lost Village", 1,8 millones

10. "Going In Style", 1,8 millones