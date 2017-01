Guardiana y niños ayunan para pedir a Trump reunión familiar

Con las cabezas bajas frente a una imagen de la virgen de Guadalupe y una escultura de la Inmaculada Concepción que estaba iluminada por velas rojas, escucharon la voz suave pero firme de Nora Sándigo Otero, una nicaragüense-estadounidense que lidera una fundación de ayuda a inmigrantes.

Antes de rezar un rosario y un padre nuestro, Sándigo pidió a Dios que las familias de inmigrantes de Estados Unidos "sean ayudadas por el nuevo presidente Donald Trump y los niños puedan encontrar paz y tranquilidad" reencontrándose con sus padres deportados.

Luego llegó el turno de Valerie Travi, una niña estadounidense cuyos padres colombianos fueron deportados después de haber sido rechazada su solicitud de asilo político. En voz alta entrecortada, con un rostro serio que denotaba tristeza, la chica de 16 años dijo: "Pido a Dios que mis padres puedan venir muy muy pronto, que los necesito y extraño mucho, que ha sido muy difícil estar sin ellos, ya un año y medio".

Sándigo es guardiana legal de unos 1.000 niños estadounidenses y adolescentes menores de edad que tienen al menos un padre deportado, la mayoría de ellos mexicanos. Junto a su marido, Reynaldo Otero, Valerie Travi, su hermano Matthew y Ritbth Kumar, iniciaron un ayuno para rogar a Trump que ayude a estos chicos a reunirse con sus familiares deportados y repare el quebrado sistema de inmigración del país.

Durante el ayuno, el matrimonio y los tres niños que viven con ellos, prometieron beber sólo líquidos entre la mañana del miércoles y el viernes en la tarde. Se trata de un esfuerzo para llamar la atención de Trump y su administración pocas horas antes de su llegada al poder.

En su campaña electoral, Trump prometió deportar a millones de inmigrantes que residen sin papeles en Estados Unidos, aunque posteriormente dijo que primero se iba a focalizar en aquellos que cometieron delitos. Dijo también que construirá una muralla en la frontera con México.

El magnate neoyorquino llamó a los inmigrantes mexicanos "criminales" y "violadores", y tras ganar los comicios dijo que revocaría las órdenes ejecutivas de Barack Obama que permitieron solicitar permiso de trabajo y suspender temporalmente las deportaciones de unos 750.000 jóvenes que llegaron al país de niños sin documentos.

Obama había prometido una reforma migratoria integral antes de llegar a la presidencia, pero luego responsabilizó al Congreso por no poder concretarla. Aunque algunas de sus medidas ejecutivas ayudaron a algunos jóvenes inmigrantes, durante su presidencia, las deportaciones ascendieron a niveles récord, dividiendo a familias de inmigrantes como las de los hermanos Travi y la de Kumar, un joven de 15 años cuyos padres son de la India.

"Estos niños son ciudadanos americanos, son huérfanos porque les han destrozado sus hogares. Los han dejado a la deriva", expresó Sándigo, de 51 años. "Quisiera que tengan sus hogares, sus padres, y que sean niños felices... Espero que el presidente (Trump) pueda representarlos dignamente, traerles de regreso a sus familias y que componga el sistema (migratorio)".

Valerie recuerda que después de separarse de sus padres se sintió deprimida. Lloraba todos los días y no comía. Y aunque está muy agradecida de poder vivir con Sándigo y de todo el cariño que ella y su marido le ofrecen, anhela un reencuentro familiar.

"Extraño verlos, que mi mamá me despierte, me haga el desayuno, la comida, me ayude con las tareas. Es mi mejor amiga y no tenerla ha sido muy duro, igual con mi papá", dijo apesadumbrada mientras su hermano Mattheu, de 14 años, asentía con la cabeza.