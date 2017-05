Grupo holandés dice limpiará basura en centro del Pacífico

El plan original era anclar las barreras al fondo marino con un sistema como el usado por las plataformas petroleras, pero la organización dijo el jueves que ahora usará equipos que flotan bajo la superficie del agua, alegando que el sistema será mucho más eficiente.

El holandés Bojan Slat abandonó sus estudios universitarios para fundar la organización The Ocean Cleanup. El grupo anunció que las pruebas del primer sistema comenzarán frente a la costa oeste de Estados Unidos para fines de este año y que las barreras serán enviadas al sector del océano Pacífico entre California y Hawai en la primera mitad de 2018, dos años antes del objetivo anterior de la organización.

La gran mancha de basura es una zona enorme en el centro del océano donde las corrientes en remolino concentran la basura.

"En The Ocean Cleanup siempre trabajamos con la naturaleza, así que en lugar de ir por el plástico, dejaremos que el plástico llegue a nosotros, ahorrando tiempo, energía y costos", dijo Slat, de 22 años de edad, a The Associated Press.

Las barreras flotantes concentrarán la basura plástica en un punto central donde podrá ser sacada del agua y enviada de nuevo a tierra para su reciclaje.

La organización descubrió que las barreras son más eficientes si se les permite ser llevadas lentamente a la deriva, en lugar de anclarlas al fondo marino.

Las barreras de libre flotación comienzan a actuar como el plástico al que buscan atrapar, por lo que "los sistemas de limpieza gravitarán automáticamente hacia los lugares donde hay más plástico", dijo Slat.

"Eso hace el sistema mucho más eficiente, simplemente porque hay más plástico frente a estos sistemas y por lo tanto podremos limpiar el 50% de la gran mancha en apenas cinco años".

El sistema innovador es creación de Slat, quien decidió dedicarse a limpiar los océanos del mundo después de que se fue buceo en Grecia a los 16 años y vio más bolsas de plástico que peces.