Grupo de derechos critica empleo de fósforo blanco contra EI

HRW, que citó estudios y reportes en medios, se refirió a varios incidentes en Raqqa y Mosul en los que se empleó fósforo blanco en munición de artillería pero no pudo determinar si se habían producido bajas. No está claro cuál es la justificación para el empleo de estas armas, señaló el grupo, ya que la coalición que lidera Estados Unidos no hace comentarios sobre incidentes concretos.

El fósforo blanco se utiliza para iluminar campos de batalla de noche, pero puede causar quemaduras graves y duraderas.