Greecia rechaza pedido de Gucci para desfile en la Acrópolis

Un panel de expertos en religión rechazó el pedido y ella estuvo "totalmente de acuerdo", dijo la ministra de Cultura Lydia Koniordou a una televisora estatal.

La UNESCO ha designado la Acrópolis como Patrimonio de la Humanidad.

"Tenemos el deber de defender la importancia de la Acrópolis, ... símbolo mundial de democracia y libertad", dijo Koniordou.

Las solicitudes para usar monumentos históricos en Grecia para propósitos comerciales son raras veces aprobadas.

En el 2008, la actriz y cantante Jennifer López obtuvo acceso a la Acrópolis para una sesión de fotos. El lugar también aparece en el filme "The Two Faces of January" de 2014, estelarizado por Viggo Mortensen y Kirsten Dunst.