Gosling habla de Malick, de dirigir y del error en los Oscar

Mientras la mayoría de la gente se mostró conmocionada y confundida, el astro de "La La Land" parecía fresco mientras reía a un lado del escenario.

"¿Qué puedo decir?", dijo Gosling en una entrevista telefónica reciente desde Los Ángeles. "Estaba muy feliz por 'Moonlight' al mismo tiempo. Es una película tan maravillosa. Es genial ver que un trabajo tan maravilloso sea reconocido".

Se requiere de mucho para alterar a Gosling. Pero de acuerdo con el actor de 36 años, hacer la cinta de Terrence Malick ampliamente improvisada "Song to Song" fue como cruzar la cuerda floja "sin una red".

Gosling protagoniza el filme, que llegará a más salas de cine de Estados Unidos este fin de semana, con Michael Fassbender y Rooney Mara. En términos generales, la cinta es sobre un triángulo amoroso en la escena musical de Austin, Texas, pero la trama solo puede describir parte de una película de Malick. "Song to Song" es un caleidoscopio de luz y amor en movimiento entre lo cotidiano y lo trascendental.

Gosling también se prepara para trabajar de nuevo con el director de "La La Land" Damien Chazelle en una película en la que encarnará al astronauta Neil Armstrong. Y protagoniza la cinta de ciencia ficción "Blade Runner 2049" que se estrenará a fines de año. Pero su experiencia en "Song to Song", filmada en 2012, sigue siendo poderosa para él.

AP: ¿Cómo te planteó Malick hacer la película?

Gosling: Fue tan sencillo como "¿te interesaría trabajar sin un guion?". Dije, seguro. Poco más de un año después me pidió que fuera a Austin. Estaban haciendo algún tipo de rodaje preliminar en uno de los festivales que se hacen ahí. La idea era que él quería tratar de causar lo que calificó como "colisiones" entre una cinta narrativa y la escena musical en Austin, para llevar esas escenas a ambientes reales que uno no pudiera controlar y ver qué sucedía.

AP: ¿Cómo hablaban de la película?

Gosling: Estaban estos temas de amor y traición que él discutía mucho con nosotros. Me parecía que lo que él trataba de hacer con su peculiar proceso de rodaje era como llevar un mazo a esos temas y romperlos en pedazos más pequeños para poder ensamblarlos de otra manera que le daría al público la oportunidad de verlos desde una perspectiva diferente, quizá la perspectiva de él. Fue más bien como puntillismo o algo que creas con momentos breves que se pueden ensamblar después en una imagen más amplia.

AP: ¿Cómo fue la atmósfera mientras filmaban en Austin durante un festival?

Gosling: Mi trabajo era tratar de alentar a los transeúntes en la calle, gente que no eran actores, músicos, el público, a que entraran al mundo de la película y llevaran la escena a donde quisieran y trataran de mantenerla en el mundo de la película. Evitar que vieran a la cámara, tratar de que me hablaran no como actor, sino como otro más en el público o en cualquier situación que se requiriera. Fue muy diferente a solo interpretar un personaje. Fue casi, no sé, como tú trabajo, hacer que la gente se revelara.

AP: Suena como un proceso desafiante, pero tú, Fassbender y Mara emanan alegría en la película.

Gosling: Básicamente viajábamos juntos en una camioneta con un grupo pequeño de personas. Nos bajábamos y planeábamos la idea general de la escena en alguna locación y luego nos subíamos a la camioneta para ir a otra localidad a hacerla. La mayoría de nuestros días se pasaron así. Muchos días sentimos que no fuimos capaces de lograr lo que Terry estaba buscando, porque él estaba buscando algo más allá de la escena. Simplemente tienes que estar listo para cuando ocurra. Llegó un momento en el que no pudimos avanzar y Terry dijo "¡Vámonos a México!". Así que al día siguiente nos fuimos a México.

AP: La interpretación de Fassbender de un chimpancé en una playa mexicana es impresionante.

Gosling: Hace un chimpancé increíble.

AP: Dirigiste "Lost River", un cuento de hadas situado en Detroit con un tono muy personal, poco después de hacer "Song to Song". ¿Malick te inspiró?

Gosling: Me daba la cámara casi todos los días y me hacía filmar algo. Para mí fue simplemente maravilloso tener esa práctica a sabiendas que estaba por hacer una película por mi cuenta. Él no le da mucha importancia a los rituales de los que la mayoría de la gente en la industria depende: continuidad, una trama lineal, cobertura tradicional, un guion, peinado, maquillaje, vestuario, locación. A veces se refiere a ellos como bloques de concreto que te atan. Obviamente eso no funciona con cada película, pero ayuda mucho verlo desde esa perspectiva para desmitificar la importancia de todas esas cosas.

AP: ¿Has considerado dirigir de nuevo?

Gosling: Desde luego, fue una de las mejores experiencias en mi vida profesional. Tengo muchas ganas de hacerlo de nuevo.

