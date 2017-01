Gore y otros reviven conferencia sobre cambio climático

Varios organizadores, incluido el ex vicepresidente Al Gore, resucitaron el encuentro que será realizado en febrero en Atlanta.

La principal agencia de salud pública del gobierno había planeado la conferencia y luego la canceló en diciembre sin ninguna explicación.

La reunión de un día de duración será mudada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) al Centro Carter. Gore seguirá siendo uno de los principales oradores, dijo el jueves el doctor Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública.

"Será sobre clima y salud, y va a ser de muchas maneras una reunión diferente", señaló Benjamin, otro conferenciante.

El doctor Benjamin dijo que no sabe si asistirán funcionarios del gobierno; muchos habían sido agendados para hablar en la conferencia.

Un mensaje dejado fuera de horas laborales a los CDC por The Associated Press en busca de comentarios no fue respondido de inmediato.

La decisión de realizar la conferencia fue incubada por el grupo de Benjamin, por Gore, la Universidad de Washington y el Harvard Global Health Institute.

"El cambio climático está aquí hoy y ya está teniendo impacto en nuestra salud", dijo Benjamin.

Un reporte reciente del gobierno federal dijo que el calentamiento global es un problema nacional de salud pública. Agregó que el cambio climático está incrementando el riesgo de problemas respiratorios y la propagación de enfermedades a través de insectos.

"Algunas de estas afectaciones de salud ya están ocurriendo en Estados Unidos", indicó el reporte.

En 2015, una comisión internacional sobre salud organizada por la revista médica británica Lancet dijo que, cada año, cientos de miles de vidas están en riesgo porque el calentamiento global "amenaza con socavar los logros del último medio siglo en desarrollo y salud global".

