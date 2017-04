Goffin y Simon avanzan en Montecarlo

"He jugado bien desde el comienzo", destacó Goffin, décimo preclasificado y quien se medirá en la siguiente fase al español Nicolás Almagro o a un tenista surgido de la fase clasificatoria. "Lo he hecho correr mucho. He empleado una buena táctica y he jugado de la manera correcta. Estoy muy contento por eso. Nunca es fácil enfrentar a un amigo".

El francés Gilles Simon, quien llegó a ser semifinalista en este certamen, ancló también en la segunda ronda, donde chocará con el serbio Novak Djokovic, bicampeón en Montecarlo y ex número uno del ranking. Simon doblegó 6-2, 6-2 al tunecino Malek Jaziri.

En tanto, el portugués Joao Sousa venció 6-3, 6-2 al alemán Florian Mayer.