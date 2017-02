Gobierno de Trump no impugnará ley electoral en Texas

Danielle Lang, del Centro de Campaña Legal, con sede en Washington, señaló que el Departamento de Justicia informó a los demandantes en el caso que presentará los documentos necesarios para retirar formalmente su oposición a esa ley de Texas.

Lang describió la decisión como una "extraordinaria decepción".

"Es una cambio absoluto", declaró Lang, subdirectora de derecho al sufragio del centro. "No podemos hacer pies ni cabeza de cuáles sean las razones de hecho del cambio. No hay pruebas nuevas que hayan salido a la luz".

La decisión constituye un marcado cambio de posición bajo el nuevo secretario de Justicia, Jeff Sessions, en comparación con el gobierno de Barack Obama que se había sumado a una demanda contra Texas en 2013.

El Departamento de Justicia no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press en el que se le solicitaban que hiciera declaraciones sobre el asunto.

Una corte federal de apelaciones determinó el año pasado que esa ley de Texas discriminaba contra las minorías y los pobres, y ordenó que le hicieran cambios antes de las elecciones de noviembre.

El Departamento de Justicia se sumó esta semana al fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien había solicitado que el caso fuera demorado hasta el verano.

La jueza federal Nelva Gonzales Ramos, que preside el caso, rechazó la petición.

La ley en Texas prevé que los electores presenten cualquiera de las siete formas de identificación autorizadas para participar en comicios.

La normativa fue flexibilizada en agosto para permitir que las personas sin licencia de conducir ni otras identificaciones con fotografía firmaran una declaración jurada en la que dijeran que tenían impedimentos para conseguir la identificación requerida.