Gobierno de Ecuador pide investigar a periodista por tuit

El ministerio del Interior denunció tal publicación el mismo mes ante la fiscalía ecuatoriana y pidió investigar a Vivanco para “determinar el delito” por lo que considera una afectación a la imagen y lucha del gobierno contra el narcotráfico.

Vivanco se presentó este jueves a rendir su versión ante la fiscalía mientras en calles aledañas decenas de periodistas lo apoyaban con gritos y carteles que mostraban frases como: “Por la libertad de expresión”, “Hago mío este tuit” y “Fuerza Luis Eduardo” entre otros.

“Esta es una acción que busca amedrentarme a mí y a todos los periodistas de manera paralela... y buscar la forma de disminuir la críticas de periodistas y la gente en general en contra del poder constituido”, dijo Vivanco a The Associated Press tras la comparecencia. “Esta acusación no tiene ni pies ni cabeza, que no hay argumento jurídico alguno para procesar a una persona por sus opiniones que no inculpan a alguien en específico en redes sociales”, añadió.

El gobierno del presidente Rafael Correa, que entregará el poder a su sucesor, Lenín Moreno, este 24 de mayo, se ha caracterizado por su constante confrontación con medios de comunicación y periodistas, a los cuales incluso ha sometido a procesos judiciales en los que los jueces han determinado fallos millonarios a favor del mandatario, que se ha negado a cobrar. Entre otros casos destacó el del diario El Universo, que fue sentenciado al pago de 40 millones de dólares, y los de otros dos periodistas, que recibieron sentencia por dos millones.