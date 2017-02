MIAMI, Estados Unidos.- La decisión de Yenisel Valdés, la voz femenina de la legendaria orquesta de salsa Los Van Van, de irse a vivir fuera de Cuba, ha provocado que la artista no pueda continuar en la banda que ha integrado durante más de quince años debido a que el Gobierno no lo permite.

“Mi salida (de Van Van) ha tenido solo un móvil y es El Amor. Me casé, mi esposo vive en California, manejamos la posibilidad de seguir con Los Van Van yo desde acá y en los conciertos me uniría a la banda, pero Cuba no me lo permite, o sea, debo estar viviendo permanentemente en La Habana para que esto fuera posible….”, escribió Valdés en su cuenta de Facebook.

La cantante aclaró que irse de la banda no había sido motivado por “el querer hacer una carrera en solitario” ni debido a algún problema personal con sus compañeros.

(Noticia en desarrollo)