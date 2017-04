Gloria Ordaz reaparece feliz y bailando después de su despido de Univisión

Así comencé mi día hoy, bailando. En los últimos ensayos para bailar por una buena causa este sábado 8 de Abril a beneficio de la Sociedad Americana del Cancer. Queridos amigos, me conmueven los bellos mensajes de cariño y afecto que me han enviado. Cuando llegué de Cuba con apenas 20 años nunca pensé que sería periodista pero ahora el periodismo es mi pasión. Gracias por confiar en mi, que bueno que existen las redes sociales para que sigamos en contacto. Los quiero! #GloriaOrdaz #bailandoporunacausa

