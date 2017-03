George Michael murió por causas naturales

Darren Salter, principal forense del condado de Oxfordshire, en el sur de Inglaterra, dijo que una prueba post mortem concluyó que el cantante murió de una "miocardiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso".

La miocardiopatía dilatada es una enfermedad en la que el ventrículo izquierdo del corazón se estira y debilita por lo que se limita la capacidad del corazón para bombear sangre. La miocarditis es una inflamación del músculo cardiaco.

El cantautor y exintegrante de Wham! fue encontrado muerto en su casa de campo en Oxfordshire el 25 de diciembre a los 53 años.

Una autopsia inicial no pudo determinar la causa del fallecimiento del cantante, que previamente tuvo problemas de salud y adicción a las drogas.

Salter dijo que como Michael murió de causas naturales, no se requiere una investigación forense posterior u otro tipo de pesquisas. En Gran Bretaña se realizan investigaciones para determinar las muertes inexplicadas.

En un principio la policía tomó declaraciones a testigos para establecer los hechos entorno a la muerte de Michael, a la que calificaron como "inexplicada pero no sospechosa".

Wham!, creada por Michael y su amigo Andrew Ridgeley, alcanzó la cima de las listas de popularidad en la década de 1980 con éxitos pop como "Wake Me Up Before You Go-Go" y "Young Guns (Go For It)". Michael continuó con una carrera solista en la que cosechó múltiples éxitos incluyendo "Careless Whisper" y "Faith", mientras que vendió más de 100 millones de discos en el mundo.

Sin embargo, tuvo problemas con las drogas y el alcohol, y en 2010 estuvo brevemente en la cárcel tras impactar su camioneta Range Rover contra una tienda cerca de su casa en Londres, cuando estaba intoxicado con marihuana y medicamentos controlados.

Michael también padeció una neumonía grave en 2011 por la que fue hospitalizado bajo cuidados intensivos. Tiempo después dijo que estuvo cerca de morir.

La expareja de Michael, Kenny Goss, ha dicho que cree que el cuerpo del músico "simplemente se rindió".

La miocardiopatía dilatada puede ser hereditaria o causada por factores como enfermedades virales y una presión arterial alta. La miocarditis suele ser causada por infecciones bacterianas, virales o provocadas por hongos, mientras que el hígado graso puede deberse a factores como un alto consumo de alcohol, que hacen que se acumule grasa en el hígado.

La muerte de Michael llevó a una ola de reconocimiento por su talento musical y sus obras caritativas en favor de causas como la lucha contra el sida o el cáncer y Childline, una organización que da apoyo telefónico confidencial para jóvenes.

Al rendir homenaje a Michael en los Brit Awards el mes pasado, Ridgeley dijo que con su muerte "se extinguió una supernova en un firmamento lleno de estrellas brillantes".

En los Grammy, Adele interpretó "Fastlove" de Michael y tras un error pidió que volvieran a comenzar la canción pues dijo que el homenaje era "demasiado importante" para echarlo a perder.