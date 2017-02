General sursudanés renuncia y critica al presidente

La carta de renuncia, vista por The Associated Press, provino del teniente general Thomas Cirillo Swaka, subjefe del Estado Mayor para Logística. No se pudo contactar inmediatamente a los portavoces del gobierno y del ejército para tener sus comentarios.

Hay denuncias de genocidio en Sudán del Sur, donde un acuerdo de paz de 2015 no logró detener la guerra civil de tres años que ha matado a decenas de miles de personas y ha obligado a 1,5 millones a huir.

La carta de Swaka acusa al presidente de emprender una "política de dominación y subyugación étnica" en la que el grupo étnico Dinka, del presidente Kiir, "ha llegado a ser odiado por sus propios hermanos y hermanas de otras comunidades".

El general agrega que está convencido de que la "guerra diseñada tribalmente" es planeada y que el gobierno orquestó violaciones del acuerdo de paz, lo que condujo en julio a combates letales en la capital, Juba. La violencia forzó a huir del país al rival de Kiir, el entonces vicepresidente Riek Machar, de la etnia Nuer. Machar permanece en el exilio.

Según el escrito de Swaka, las tribus de Sudán del Sur que no son Dinka están siendo descuidadas. "Los soldados del grupo étnico Dinka han sido desplegados y colocados estratégicamente en áreas que no son Dinka para apoyar la política de ocupación de tierras y aplicar la agenda de Dinkanización y dominación obligada del país".

En abril, el ejército de Sudán del Sur negó que existan tensiones entre sus fuerzas y Swaka por cuestiones de tierras.

Naciones Unidas ha advertido de expulsiones y asesinatos étnicos en Sudán del Sur. "El riesgo de que se cometan atrocidades masivas permanece siempre presente", dijo esta semana el asesor del secretario general de la ONU sobre prevención del genocidio, Adama Dieng.

Un esfuerzo dirigido por Estados Unidos para que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga un embargo de armas a Sudán del Sur fracasó a fines del año pasado.