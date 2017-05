Gaviria gana su segunda etapa en el Giro

“Estoy contento con estas dos victorias, las piernas me respondieron como quería”, comentó el colombiano de 22 años. “El triunfo no es solo mío, es de todos lo que me respaldan, y de mi familia que está aquí”.

El compañero de Gaviria en el equipo Quick-Step, Bob Jungels, conservó la maglia rosa en la clasificación general. Le siguen Thomas Geraint y Adam Yates.

El colombiano Nairo Quintana, uno de los favoritos junto con Vincenzo Nibali, se mantuvo sexto en la general, un puesto detrás de Nibali. El costarricense Andrey Amador marcha décimo.

Hubo grandes muchedumbres alrededor de toda la ruta y especialmente en Messina, de donde es oriundo Nibali.

“Fue tremendo ver tanta gente en los costados de la carretera para respaldar a Vincenzo Nibali”, dijo Jungels. “Estaban muy emocionados. Trataré de conservar la maglia rosa al menos hasta el domingo”.

El Giro se traslada a la península el jueves para la sexta etapa, un recorrido de 217 kilómetros desde Reggio Calabria hasta Terme Luigiane.

La carrera concluye el 28 de mayo con una contrarreloj individual en Milán.