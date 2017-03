García-Thurman, duelo de invictos para unificar título

El boxeo sigue ofreciendo de cuando en cuando un suceso que llama la atención. Y esta pelea por la unificación de los cetros welter promete dar espectáculo este sábado por la noche, cuando Danny García, monarca por el CMB, se mida a Keith Thurman, quien posee el título de la AMB.

Los dos pueden lanzar golpes y boxear. Ninguno suele retroceder.

García, de ascendencia boricua, tiene una foja de 33-0 con 19 nocauts. Thurman marcha con 27-0 con 22 nocauts.

"Muchos querían esta pelea y es por eso que se está realizando", comentó Thurman. "Estoy muy contento por llegar a este momento. Desde que era niño, Keith Thurman soñó no sólo con ser un campeón promedio, sino un gran campeón".

Si derrota a García, se colocaría en ese nivel. Aunque García tiene más combates y ha conseguido triunfos impresionantes, se considera favorito a Thurman.

Pero García es tan bueno como el mejor rival al que haya enfrentado Thurman, incluido Shawn Porter, quien cayó por decisión unánime en junio, durante una tremenda pelea realizada en Brooklyn.

Thurman ha poseído alguna versión del cetro de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) desde 2013. García ostenta el cinturón del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) desde hace 13 meses, cuando superó por decisión dividida a Robert Guerrero.

Asimismo, ha sido monarca de los ligeros por distintas organizaciones. Y asegura que está listo para una noche que definirá su carrera.

"En otras ocasiones no me han considerado el favorito", comentó. "Cuando estás en esta situación, sabes que mucha gente no sabe lo que puedes hacer. Pero yo suelo crecer en estas situaciones. Gano porque soy mejor y lo voy a demostrar otra vez el sábado.