Galería de NY exhibe muro hecho con mochilas de inmigrantes

"Ahora, más que nunca, tras una campaña presidencial que azuzó la retórica antiinmigrantes y xenófoba, es absolutamente crucial examinar más a profundidad la experiencia de los migrantes y plantear preguntas respecto a qué les depara el futuro a las miles de personas que huyen de la pobreza extrema, de la violencia de los cárteles del narcotráfico y la inestabilidad política en el sur", señalaron en un comunicado los curadores de la exhibición inaugurada recientemente en el Centro de Diseño Sheila C. Johnson de la universidad The New School.

El presidente Donald Trump ha prometido en repetidas ocasiones la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México.

"Construimos este muro con mochilas", indicó el artista y fotógrafo Richard Barnes, que ayudó a crear la muestra.

En sus mochilas, los migrantes cargaban ropa, otros artículos personales e incluso fotografías de ellos mismos... pero no el agua suficiente para garantizar su supervivencia en las duras condiciones del desierto de Sonora.

La exhibición, llamada "State of Exception" ("Estado de excepción"), es el resultado de un proyecto que inició el antropólogo Jason De Leon en la Universidad de Michigan y que fue ampliado por Barnes y la artista y curadora Amanda Krugliak.

"Con esta exhibición nos complace declarar a las galerías del Centro de Diseño Sheila C. Johnson una zona de inclusión en la que los migrantes son bienvenidos", dijo Radhika Subramaniam, la directora del centro y principal curadora.