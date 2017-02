Fuerzas iraquíes retoman el aeropuerto de Mosul

El ataque en tres frentes comenzó justo después del amanecer, con tres caravanas de tropas iraquíes serpenteando a través del montañoso desierto de Nínive, hacia el sur de Mosul.

Las fuerzas especiales de Irak se unieron a la policía federal y las unidades de respuesta rápida en la ofensiva, parte de una enorme misión que comenzó a inicios de la semana para expulsar al grupo Estado Islámico de la región occidental de la segunda ciudad más grande de Irak. Hacia la tarde, las tropas ya habían ingresado a la base militar de Ghazlani, en el sur de Mosul, así como al aeropuerto.

Helicópteros iraquíes sobrevolaron la ciudad, realizando disparos en los límites suroccidentales de Mosul. Ataques aéreos por parte de la coalición y el gobierno impactaron objetivos dentro de Mosul que provocaron grandes columnas de humo.

"Rompimos la primera línea de defensa del Estado Islámico", dijo el teniente de las fuerzas especiales, Yaser Mohsen, cuyas tropas tomaron la población estratégica de Tell al-Rayan, en donde francotiradores del Estado Islámico habían frenado la ofensiva gubernamental. Posteriormente avanzaron a los límites del vecindario occidental de Mamun, en donde trabajaban para poder rodearlo antes de ingresar a la ciudad.

Varios vehículos blindados de la coalición se vieron entre la línea de transportes militares, mientras que funcionarios de seguridad afirmaron que las tropas de la coalición se integraron a las fuerzas que realizan los avances, asesorando a los elementos iraquíes conforme realizan la ofensiva. Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a hablar con la prensa.

El cauteloso avance contrastó con los primeros días de la ofensiva gubernamental en Mosul desde el flanco oriental, donde las tropas iraquíes ingresaron con velocidad hacia los congestionados vecindarios de la ciudad y fueron recibidos por potentes contraofensivas del Estado Islámico, que incluyeron decenas de autos bomba que impactaron las lentas caravanas con consecuencias fatales.

Los enfrentamientos en el aeropuerto se extendieron durante horas, y combatientes del Estado Islámico se resguardaron dentro de varios edificios de la terminal. Hacia las primeras horas de la tarde, el general de la policía federal, Raid Shakir Jawdat, dijo a la televisora estatal iraquí que sus tropas tomaron control de "más de la mitad" del complejo.