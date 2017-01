Fuente AP: Planta nucleoeléctrica de NY cerrará en 2021

El propietario de la planta, Entergy Corp., apagará ambos reactores en la instalación de Westchester County en abril de 2021. Una persona con conocimiento del acuerdo, pero que no está autorizada a hablar públicamente sobre el asunto, lo confirmó el viernes a The Associated Press bajo condición de no ser identificada.

Falta por saber cómo hará frente el estado al suministro de electricidad una vez que cierre la planta que suministra una cuarta parte de la energía eléctrica que utiliza la ciudad de Nueva York y el condado Westchester. Los reactores de la instalación comenzaron su operación comercial en 1974 y 1976.

Más de 17 millones de personas viven en un radio de 80 kilómetros (50 millas) de la instalación, la cual se ubica a lo largo del bajo río Hudson, aproximadamente 48 km (30 millas) al norte de la ciudad de Nueva York, la ciudad más poblada de la nación. Cuomo, un demócrata, ha dicho desde hace mucho tiempo que la operación de una planta nuclear tan cerca de un centro poblacional grande representa un potencial riesgo de seguridad.

Entergy, con sede en Nueva Orleans, rechazó comentar sobre el acuerdo, el cual fue reportado primero por The New York Times.

Richard Azzopardi, vocero de Cuomo, dijo que era prematura cualquier discusión sobre el acuerdo.

"No existe un acuerdo", escribió Azzopardi en un correo electrónico. "El gobernador Cuomo ha estado trabajando sobre un posible acuerdo para 15 años, y hasta que no se concrete, no existe".

El acuerdo permitiría que la fecha límite de cierre se posponga unos años si el estado y Entergy están de acuerdo.