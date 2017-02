Fuente AP: Marwin González llega a acuerdo con Astros

El acuerdo incluye una alternativa del club para renovarlo en 2018 por 5.125.000 dólares, dijo a The Associated Press esa persona, quien solicitó permanecer en el anonimato porque el convenio no se ha anunciado de manera oficial.

Ambas partes intercambiaron propuestas salariales el mes pasado. El primera base solicitó un alza, de 2 millones a 4,2, mientras que el club le ofrecía 3,25 millones.

El salario para 2017 se ubica en un punto intermedio.

González, quien cumplirá 28 años el mes próximo, bateó para .254 el año pasado, e impuso las mejores marcas de su carrera con 13 jonrones y 51 impulsadas. Jugó también como jardinero izquierdo, segunda base, antesalista y campocorto.

El derecho Collin McHugh es el último jugador de Houston que tiene prevista una audiencia de arbitraje.