MIAMI (AP) — Jeb Bush se ha retirado de la puja por los Marlins de Miami. El excandidato presidencial y exgobernador de Florida no tiene ya interés en comprar el club y puso fin a sus esfuerzos por completar la transacción, informaron dos personas cercanas a las negociaciones.

Fuente AP: Jeb Bush ya no está interesado en comprar Marlins

Una de las personas dijo que el excapitán de los Yanquis de Nueva York Derek Jeter, quien había sido parte del grupo de Bush, aún explora la posibilidad de presentar una oferta con otros inversionistas. Ambas personas hablaron el martes con The Associated Press bajo condición de anonimato, debido a que los Marlins no han comentado de manera pública sobre las negociaciones.