Fuente AP: Indios acuerdan contrato con Edwin Encarnación

Ambas partes alcanzaron el acuerdo la noche del jueves y éste está supeditado a que el bateador de poder dominicano de 33 años apruebe un examen físico después de las fiestas navideñas y de fin de año, según la persona que habló con The Associated Press bajo condición de que no sea identificada debido a que el equipo no había realizado un anuncio.

Encarnación bateó la temporada pasada 42 cuadrangulares y produjo 127 carreras —la mayor cifra en la Liga Americana— jugando para los Azulejos de Toronto, quienes perdieron ante los Indios en la Serie de Campeonato de su liga. En las últimas cinco temporadas ha promediado 39 cuadrangulares y 110 carreras impulsadas en 145 juegos.

Su contratación apuntalaría el orden al bate de los Indios y podría ayudar a conducirlos de nuevo a la Serie Mundial. A pesar de haber estado sin dos lanzadores abridores, Cleveland tomó una ventaja de 3-1 en la Serie Mundial antes de caer ante los Cachorros de Chicago en siete juegos.