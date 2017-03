Fuente AP: Cleveland y José Ramírez pactan extensión

El dominicano firmará el contrato tras un reconocimiento médico, según informó una persona al tanto de las negociaciones y que habló el viernes con The Associated Press con la condición que no se le identificara debido a que el acuerdo no se puede cerrar hasta que se completen los estudios médicos. Es posible que el anuncio oficial tome varios días en anunciarse.

No se dieron detalles sobre los términos del contrato.

Ramírez fue uno de los pilares en la campaña que llevó a los Indios a la conquista del título de la división Central y su primer banderín de la Liga Americana en casi 20 años.

El infielder de 24 años de edad bateó para .312 con 11 jonrones y 76 impulsadas. Se destacó por responder con compañeros en posición de anotar, con un promedio de .355 en esas circunstancias.

Defendió la tercera base (91 juegos como titular), el jardín izquierdo (47), segunda (3) y el campocorto (3) y bateó en casi todos los turnos del orden ofensivo dictado por el manager Terry Francona.

Más importante, la producción ofensiva Ramírez compensó la baja del estelar jardinero Michael Brantley, quien solo pudo participar en 11 juegos por una lesión en el hombro.

Los Indios consideran a Ramírez como parte de su núcleo principal y entablaron negociaciones con sus agentes durante la pretemporada, con el fin de atarle con un contrato a largo, pese a que lo tenía bajo control por varios años más.

Cleveland también tiene interés en pactar extensiones con el estelar torpedero puertorriqueño Francisco Lindor y el receptor boricua Robert Pérez.

Ramírez quedó segundo en la Americana con 46 dobles y se robó 22 bases.

Ante la expectativa que el segunda base Jason Kipnis comenzará esta temporada en la lista de lesionados por una inflamación en el hombro, Ramírez podría pasar al extremo derecho del cuadro interior al inicio del año. Esa flexibilidad es lo que lo ha convertido en un jugador imprescindible para Francona.