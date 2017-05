Fuente AP: Bush ya no está interesado en comprar a Marlins

Ambas personas hablaron el martes con The Associated Press bajo condición de anonimato, debido a que los Marlins no han comentado de manera pública sobre las negociaciones.

El grupo de Jeter compite con el que encabeza el empresario Tagg Romney, hijo del excandidato presidencial republicano, Mitt Romney. En el grupo de Romney se incluye al exlanzador Tom Glavine, miembro del Salón de la Fama, y al exgerente general de los Diamondbacks, Dave Stewart.