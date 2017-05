Francisco se reunirá con Trump a fines de mayo

Associated Press

En muchos asuntos y prioridades, los dos hombres no podrían ser más distintos. Francisco desea que haya puentes entre las naciones, no el muro que Trump desea construir. El pontífice trajo consigo a una decena de refugiados sirios musulmanes cuando viajó a Grecia el año pasado, mientras que el mandatario ha tratado de imponer una prohibición para que los habitantes de media docena de naciones musulmanas no ingresen a Estados Unidos.